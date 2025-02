Juventusnews24.com - Mercato Juve, cosa serve a questa squadra? Marchionni controcorrente: «I giocatori bravi già li hanno, bisogna trovare solo quella giusta soluzione»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: di seguito le sue parole in esclusiva antusnews24 sui bianconeriMarcoha parlato in esclusiva antusnews24 in vista della sfida di domani trantus ed Empoli. Di seguito le sue dichiarazioni sul calcio.Sul frontelantus secondo lei sudovrebbe concentrarsi? Qual è il reparto che ha maggiore urgenza di essere rinforzato?«La domandafarla a chi c’è dentro perché soltanto Thiago Motta e la società possono capire direalmente si ha bisogno perché da fuori si possono dire e si possono fare talmente tanti nomi e dire tante cose che poi è tanto facile quando poi le cose vanno male. Da fuori si riesce a parlare facilmente. Secondo me dovranno capirlo loro ma prima di tutto credo che quello che dovranno capire è che igià ce li