Juventusnews24.com - Mercato Juve: cosa manca a questa squadra? Thiago Motta svia, ha risposto così sui possibili nuovi colpi delle prossime ore

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24? Le parole disullemosse dei bianconeriIn conferenza stampa alla vigilia di–Empoli ha parlatoche haalle domande suidei bianconeri in queste ultime ore di calcioSUL– «Delnon parlo. Non ho mai avuto nessuna aspettativa. Siamo in linea con la società, con la stessa sintonia. Finirà iltra pochi giorni eè unainteressante perché poi parleremo solo diabbiamo e del campionato. Sono contento dellache ho e dei miei ragazzi. Ci impegniamo tutti i giorni per migliorare la nostra situazione, a cominciare dalla prossima partita con l’Empoli».LA CONFERENZA STAMPA DIPREEMPOLILeggi suntusnews24.