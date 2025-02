Lanazione.it - Meno nascite e più partenze, la Toscana perde oltre 10mila giovani in 10 anni

Firenze, 1 febbraio 2025 – La denatalità, in primo luogo, ma anche la mancanza di opportunità che spinge i nostri ragazzi ad andare al nord o all'estero, hanno avuto un forte impatto sulla composizione della popolazione. Negli ultimi dieci, infatti, inella fascia di età tra i 15 e 24sono diminuiti diunità, con una flessione del -1,4%. Niente a che vedere con il crollo in Calabria (-18,9%) o in Sardegna (-18,4%), le prime due regioni in Italia per flessione deinel periodo 2024-2014. Certo è che anche nella nostra regione la presenza deinella fascia 15-24è diminuita, passando daglii 714mila del 2014 ai pocodi 703mila nel 2024. E' quanto emerge da un'elaborazione dell'ufficio studi Cgia su dati Istat. Più del doppio dinel 1943 A 'giustificare' questi dati uno potrebbe tirare in ballo la situazione economica, la difficoltà per le famiglie a mantenere i figli, l'incertezza nel futuro.