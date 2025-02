Thesocialpost.it - Meloni furiosa dopo la decisione dei giudici sui migranti: “Ora basta, è sabotaggio”

“Non ci fermeremo“. La promessa del governoè chiara e per nulla inedita. La battaglia tra esecutivo e magistratura, già accesa in diverse occasioni, si infiamma ulteriormenteladella Corte d’Appello di Roma di non convalidare il trattenimento di 43trasferiti nel centro di Shëngjin, in Albania. Palazzo Chigi reagisce con “grande stupore“, ribadendo che la titolarità dell’indicazione dei Paesi sicuri spetta ai singoli Stati, senza necessità di attendere la pronuncia della Corte di giustizia europea. Quello che è sempre più evidente, in ogni caso, è uno scontro fra governo e magistratura che si fa sempre più feroce.L’accusa del governo: “Resistenza da parte dei magistrati”Ladeidi ordinare il ritorno in Italia delle navi della Marina militare per la terza volta, viene letta dalla maggioranza come un “atteggiamento di resistenza“.