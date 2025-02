Lapresse.it - Medioriente: 50 bimbi palestinesi malati e feriti attraversano valico Rafah

di(Egitto), 1 feb. (LaPresse/AP) – Ilditra la Striscia di Gaza e l’Egitto è stato aperto oggi per la prima volta dopo quasi 9 mesi per l’evacuazione dei. Un gruppo di 50 bambini ha attraversato il confine verso l’Egitto. La televisione egiziana ha mostrato un’ambulanza della Croce Rossa palestinese accostarsi al cancello del. I piccoli sono stati portati fuori su barelle e trassu ambulanze sul lato egiziano. Israele ha accettato di riaprire ildopo che Hamas ha liberato le ultime donne in ostaggio a Gaza.