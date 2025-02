Quifinanza.it - Medici e docenti in pensione a 72 anni, assegni sospesi per chi rientra in servizio

Leggi su Quifinanza.it

L’Inps ha diffuso la circolare del 30 gennaio 2025, n. 30, che stabilisce le modalità per il reintegro di, dirigenti sanitari euniversitari nei ruoli delSanitario Nazionale. Un’operazione che più che risolvere i problemi strutturali della sanità pubblica sembra un palliativo per tamponare l’emorragia di personale. Il nodo vero resta il depauperamento delle risorse umane, con pensionamenti che superano di gran lunga le nuove assunzioni e un sistema che non riesce a garantire il necessario ricambio generazionale.Chi può riprenderenel Ssn e nelle universitàLe categorie interessate dal provvedimento sono:Dirigentie sanitari attivi nelSanitario Nazionale (Ssn)Personale della dirigenza sanitaria del Ministero della Saluteuniversitari impegnati in attività assistenziali in ambito medico e chirurgicoL’incarico potrà essere svolto fino al compimento del 72esimo anno di età e comunque entro il 31 dicembre 2025.