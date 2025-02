Quotidiano.net - Media, 'primi voli di migranti a Guantanamo nel weekend'

Leggi su Quotidiano.net

Il Pentagono prevede di inviare duediquesto fine settimana in linea con l'annuncio di Donald Trumpp di creare un centro di detenzione da 30.000 posti nel carcere di massima sicurezza a Cuba. Lo riferiscono due funzionari della difesa a Politico. Finora l'esercito americano ha effettuato ottoper l'espulsione disenza documenti, di cui quattro in Guatemala, tre in Honduras e uno in Ecuador.