Spazionapoli.it - McTominay, il dato che terrorizza la Roma: perché Conte può sorridere

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Calcio Ultimissime –fa: unladi Claudio Ranieri e fa sperare i tifosi partenopei Per il Napoli calcio ultimissime arrivano in vista del big match in programma domani sera, 2 febbraio, contro la. La trasferta all’Olimpico non sarà affatto una gara semplice per gli azzurri, che scenderanno in campo dopo il pareggio odierno dell’Atalanta contro il Torino e dopo il derby tra Milan e Inter. Soprattutto la stracittadina milanese, darà indicazioni importantissime per la classifica.Tra gli osservati speciali per la partita con i giallorossi, ci sarà sicuramente Scott. Lo scozzese è diventato uno dei grandi protagonisti di questa prima metà di stagione con il Napoli e il suo contributo è evidente sotto gli occhi di tutti. L’impatto dalla Premier League è stato subito straordinario, tanto che il giocatore è riuscito ad adattarsi perfettamente allo stile della Serie A e al gioco di Antonio