Ilgiorno.it - Mauro Icardi e China Suarez a Milano, le foto romantiche su Instagram: “Camminare mano nella mano, come se il tempo si fermasse solo per noi”

, 1 febbraio 2025 –è tornato a. E stavolta con lui c’è la nuova fidanzata,. La coppia ha informato i follower tramite alcune storie (molto) sui rispettivi profili. Ma perché questo viaggio in Italia? Questioni legali legate alla separazione con l’ex Wanda Nara o nuovi progetti di lavoro tra calcio e spettacolo? Il postPerché il viaggio a? Il nuovo amore conChi èIl poststa trascorrendo alcuni giorni ainsieme alla nuova compagna,. E ha voluto immortalare alcuni momenti romantici del loro soggiorno per poi postarli sul suo profilo. Nel primo scatto la coppia è in una piazza Duomo deserta, probabilmente in piena notte e si bacia davanti alla Cattedrale.