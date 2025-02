Superguidatv.it - Matteo Amantia, intervista al protagonista di “Ora o mai più”: “Sento la competizione. I complimenti di Donatella Rettore? Il giudizio dovrebbe basarsi su altri parametri. In passato ho avuto un momento depressivo”

è uno dei concorrenti della nuova edizione di “Ora o mai più”, il programma condotto da Marco Liorni e in onda il sabato, in prima serata, su Raiuno. Il frontman dei Sugarfree ha conquistato nelle prime puntate i favori del pubblico ma anche dei giurati, in particolare diche l’ha definito un “figone”. La corsa verso la finale è ancora lunga edovrà vedersela con Pierdavide Carone, un altro concorrente amatissimo dal pubblico.Noi di SuperGuida TV abbiamoto in esclusivache ci ha raccontato come sta vivendo questa avventura: “Sono felicissimo perché nelle prime tre puntate sono sempre arrivato primo, l’ultima a pari merito con Antonella Bucci e Loredana Errore. Mi sono fatto prendere un po’ dallae il fatto che Pierdavide abbia un forte seguito sui social e che riesca a scavalcarmi mi rode ma sto cercando di superarlo.