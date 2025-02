Mattarella conferisce 31 onorificenze

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.40 Il Presidente della Repubblicaha conferito motu proprio 31al Merito. A cittadini che si sono distinti per attività volte a favorire il dialogo tra i popoli, contrastare la violenza di genere, per imprenditoria etica, per l'impegno anche in presenza di disabilità o a favore dei detenuti, per l'inclusione sociale, per attività a favore del diritto alla salute o per atti di eroismo. La cerimonia di consegna dellesi svolgerà al Quirinale il 26 febbraio prossimo.