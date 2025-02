Movieplayer.it - Matt and Mara, la recensione: una minestra (cinematografica) riscaldata

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il passaggio al Festival di Berlino e al Toronto International Film Festival, il film del canadese Kazik Radwanski arriva in streaming in esclusiva su MUBI dal 1 febbraio. È capitato quasi a tutti ad un certo punto della vita di ritrovarsi in un'amicizia che aveva i contorni sfumati della relazione platonica. Confini confusi dove il non detto era l'unica lingua con la quale comunicare. Un limbo emotivo dove non si avanza o indietreggia, dove tutto rimane un'ipotesi. Un'amicizia, delle volte, destinata a perdersi nel tempo ed altre, invece, a tornare indietro come un boomerang. È quello che raccontaand, quarto lungometraggio del canadese Kazik Radwanski, dal 1 febbraio su MUBI. Un dramma romantico esile(Deragh Campbell) è un'insegnate di scrittura creativa all'università di Toronto.