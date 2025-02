Oasport.it - Mats Wilander sul problema ‘antidoping’ nel tennis: “Con queste regole, è un rischio andare anche al ristorante”

Nei giorni del 16-17 aprile è prevista l’udienza presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna sulla vicenda “Clostebol” di Jannik Sinner. L’arcinota questione del n.1 del mondo verrà analizzata e si giungerà a una sentenza definitiva. Sinner, da questo punto di vista, rischia una squalifica di uno/due anni per negligenza, viste le responsabilità che WADA ritiene vi siano nei confronti dello staff tecnico da parte dell’altoatesino., in un’intervista a Relevo, ha offerto una chiave di lettura interessante sulla criticità nel proprio complesso: “Ora ci sono sempre più persone coinvolte. Ci sono allenatori o aziende che forniscono integratori e vitamine, estesse aziende potrebbero produrre sostanze che non sono legali per gli atleti professionisti”, ha dichiarato l’ex giocatore svedese, attuale commentatore su Eurosport.