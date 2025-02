.com - Matilde Brandi, video intervista Una come me: «La schizofrenia in chiave ironica, Bianca Guaccero ha meritato vittoria»

La nostra, in scena al Teatro Parioli con la commedia Uname, in cui interpreta il doppio ruolo di una donna schizofrenica, che ci ha parlato anche dell’amicaVi presentiamo la nostra, protagonista a teatro di Uname di Mauro Graiani.Ci ha raccontato i suoi due ruoli in questa commedia schizofrenica, con l’apprezzamento per la sua amicae la sua “doppia”a Ballando con le stelle, e con un simpatico fuori onda finale.Uname cast e dateDiretto da Francesco Branchetti e interpretato da, Salvo Buccafusca, Andrea Zanacchi, Uname sarà in scena l’1 e 2 febbraio al Teatro Parioli – Costanzo di Roma.Uname –e Andrea ZanacchiUname cast e dateMaria è un’elegante cinquantenne sposata, felicemente sposata con Pier.