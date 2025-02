Liberoquotidiano.it - Matilde Brandi: "Ho una doppia personalità"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una comepuò davvero fare tutto. Ballerina, conduttrice, attrice, capace di destreggiarsi senza colpo ferire dalla pista da ballo al palcoscenico, passando per il varietà televisivo. Stasera e domani la ritroviamo in scena al Teatro Parioli-Costanzo di Roma nella commedia brillante Una come me di Mauro Graiani per la regia di Francesco Branchetti. Protagonista proprio lei,, nei panni di Maria Sole Fanelli, una donna divisa in realtà in due ruoli a causa della sua schizofrenia che è il fulcro dello spettacolo., torna in scena con una storia che si annuncia scoppiettante ma anche complessa. Per il ruolo e per il tema. “Beh sì, un po' complicata lo è visto il tema della schizofrenia che però trattiamo in maniera non dico comica ma leggera. In Maria Sole convivono due donne, una diversissima dall'altra e una completamente ignara dell'altra.