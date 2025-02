Game-experience.it - Marvel’s Spider-Man 2, un video confronta la versione PS5 Pro e quella PC con RTX 40 e 50

Leggi su Game-experience.it

Un recenterealizzato da ElAnalistaDeBits ha messo a confronto laPS5 Pro di-Man 2 conPC, testata su varie schede grafiche RTX serie 40 e 50. Il test ha analizzato le differenze in termini di risoluzione, frame rate e qualità visiva, evidenziando i punti di forza e le debolezze di entrambe le piattaforme.Su PlayStation 5 Pro, il gioco gira in modalità Fedeltà con una risoluzione dinamica in 4K (2160p) e frame rate bloccato a 30 fps, che può arrivare a 50 fps su schermi a 120Hz. Invece utilizzando la modalità Performance, la risoluzione del titolo scende a 1440p dinamici con i 60 fps, superandoli con output a 120Hz.Sul PC, invece,-Man 2 è stato testato con impostazioni grafiche al massimo, attivando DLSS in modalità Quality, Ray Reconstruction e Frame Generation.