Martino | Roma squadra in grande forma

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il giornalista e radiocronista Carmine. Il giornalista ha parlato della trasferta del Napoli ae del calciomercato azzurro.: “La trasferta diè tosta“Così il giornalista: “La trasferta diè tosta sia per la rivalità così accesa tra le tifoserie sia perché laè unache può mettere in difficoltà qualsiasi compagine. Il fatto che abbiano battuto l’Eintracht Francoforte, unaine non facile da battere significa che Ranieri è sul pezzo. Il vantaggio che ha il Napoli è che non deve giocare le coppe durante la settimana quindi bisognerà vedere se larisentirà della stanchezza. La rosa giallorossa non è così larga. Dybala, per esempio, può avere un calo anche se ieri ha giocato molto bene.