Marsiglia-Lione il pronostico di Ligue 1 | si al GOL e tanto altro

La 2° giorni di coppe europee è passata in archivio, dopo averci regalato tanti gol e grande spettacolo. I riflettori tornano ad essere ben puntati, quindi, sui principali campionati internazionali, tra cui la1. La 20° giornata ha preso ufficialmente il via, con uno dei suoi piatti forti che andrà in scena domani 2 febbraio e che vedrà coinvolte due storiche piazze del calcio transalpino, due club blasonati a livello nazionale.Alle ore 20:45, infatti,si affronteranno al Velodrome, in un match delicato tra due compagini di alto spessore. I padroni di casa sono attualmente secondi in classifica e tenteranno di tenere il passo del PSG, abile a battere 5-2 il Brest nel pomeriggio odierno. Gli ospiti, invece, desiderano mettere in cascina 3 punti pesanti catapultandosi al 6° posto in graduatoria, dimostrando di essere una delle candidate alla qualificazione in Europa League.