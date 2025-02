Ilrestodelcarlino.it - Marks e Gilmore, ecco chi sono i nuovi Usa dell’Assigeco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Piacenza ha fatto la rivoluzione: cambiando ambedue gli americani ha inserito energia nuova e anche nuove caratteristiche. Quando Assigeco e Vuelle si affrontarono a dieci giorni da Natale, la regia era ancora in mano a Desonta Bradford. Poi dal 28 dicembre è arrivato Derrick, tagliato da Cividale per far posto a Doron Lamb., classe ’93, nativo di Chicago, che nella serie A2 italiana ha già fatto mille apparizioni - da Tortona a Ravenna, da Torino a Pistoia, da Cento a Rimini - vanta nel suo palmares la vittoria del campionato bulgaro nel 2021/22. Da quando è arrivato, Piacenza ha vinto una sola partita su sette, quella con l’Urania mercoledì scorso, ma ha combattuto sempre, senza mai essere travolta. Ed in quest’ultima gara il talento diè esploso con 34 punti, frutto di un 12/18 da due, 2/3 da tre, 4/4 ai liberi conditi da 6 rimbalzi e 6 assist per un clamoroso 39 di valutazione.