Marianne Faithfull | voce indomita delrock che ha sfidato ogni convenzione

Giovedì si è spenta a 78 anni nella sua casa di Londra,, cantante, compositrice, attrice, musa di Mick Jagger.Inquieta, anticonformista ai limiti dell’autodistruzione, non c’è dubbio abbia vissuto una vita piena e senza rimpianti.Nel firmamento del rock britannico degli anni ’60,emerse come una cometa abbagliante. Nata nel 1946 a Hampstead, la sua ascesa fu rapida quanto sorprendente. La suacristallina in “As Tears Go By” nel 1964 segnò l’inizio di una carriera destinata a trascendere i confini della musica. Figlia dell’aristocrazia decaduta – sua madre era una baronessa austriaca –incarnò fin da subito il fascino della ribellione aristocratica. Il suo debutto nel mondo della musica avvenne a soli diciassette anni, quando Andrew Loog Oldham, manager dei Rolling Stones, la scoprì a una festa.