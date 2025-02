Sport.quotidiano.net - Marginone, derby cruciale. Domani a Forte dei Marmi

Continua la preparazione delin vista deldi, alle 15, contro ildei2015. All’impianto "Aliboni" si affronteranno due squadre con obiettivi diversi: i versiliesi sono in piena zona play-off e voglio provare a confermare il loro quinto posto, provando ad insidiare il Cubino che si trova davanti, staccato di un solo punto. I ragazzi di Tommei, che arrivano dal pareggio in rimonta contro la Lunigiana Pontremolese, sono alla ricerca di punti pesanti per la lotta salvezza. Il, attualmente, si trova al tredicesimo posto, con 18 punti, dietro al Valdinievole Montecatini, con tre punti di distacco. Quindi, in caso di vittoria arancionera e di sconfitta del Montecatini, la formazione della Piana aggancerebbe il penultimo posto. Ma non è ancora tempo per fare calcoli, visto che il campionato è ancora lungo e tutto può succedere.