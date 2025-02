Dilei.it - Marco Liorni fa chiarezza sulla gaffe di Capodanno: “Non ho sentito assolutamente niente”

Leggi su Dilei.it

Ha fatto molto discutere ladeldi Rai 1, quando Angelo Sotgiu, poco prima del conto alla rovescia, ha pronunciato in diretta una parolaccia. Adesso, a distanza di qualche tempo da quell’episodio,ha deciso di farevicenda., la veritàdiIn questo momento è impegnato con Ora o mai più, lo show musicale che mette al centro della scena cantanti un tempocresta dell’onda e adesso lontani dalla luce della ribalta:sta vivendo un momento di grande fermento, con il suo stile sempre garbato ed elegante, padrone di casa accogliente per i concorrenti in gara.Il conduttore si è raccontato riguardo questa nuova sfida a Leggo, dove ha chiarito anche cosa è successo durante la serata di, quando Angelo dei Ricchi e Poveri ha pronunciato in diretta una parolaccia che si è sentita chiaramente poco prima dello scoccare della mezzanotte e del nuovo anno.