Marcell Jacobs pronto a gareggiare a Boston | obiettivo finale nei 60 metri

"Non mi sto allenando per allenarmi: mi sto allenando per. E devo capire come sta andando. Devo rompere il ghiaccio. Mi sento". Lo ha dettonella conferenza stampa della vigilia a, partecipando all'incontro con i media insieme a Noah Lyles, campione olimpico dei 100 e avversario n.1 nella gara di domenica sera, e alla regina di Parigi dei 100Julien Alfred. "Quest'anno ho deciso dinelle indoor perché la stagione sarà lunga e l'appuntamento principale è a settembre, i Mondiali di Tokyo: quindi ho bisogno di competizioni adesso. Mi piacciono i 60: per farli devo adeguare la mia tecnica e migliorare la prima parte della gara. Ho vinto un Mondiale e sono il primatista europeo con 6.41 quindi non possono non piacermi".è atteso in batteria nei 60dalle 22.