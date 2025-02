Sport.quotidiano.net - Mantova, caccia al poker: "L’obiettivo resta salvarsi"

Ilcerca di prolungare la sua serie positiva (al momento sono tre i risultati utili consecutivi) in casa del Modena: "Vogliamo fare una prova di livello – è la presentazione di del tecnico Possanzini – Ogni gara ha una storia a parte, una partita di questo genere è così bella che non ho avuto bisogno di stimolare i giocatori. Sul piano tecnico abbiamo studiato e lavorato su quegli aspetti che possono darci vantaggi, cercando di eliminare quello che ci può creare problemi. Per quel che riguarda il mercato in entrata, mi prendo la responsabilità di dire che è chiuso. Potrebbero invece ancora arrivare offerte in uscita, staremo a vedere. Da parte mia, però, c’è la volontà di arrivare fino in fondo con questo gruppo nel quale credo". La sfida odierna (ore 17.15) richiede attenzione e concentrazione ai biancorossi, anche perché i canarini rappresentano un ostacolo assai temibile: "Sono equilibrati e si sanno difendere bene – conclude Possanzini – Abbiamo massimo rispetto per loro, sarà una gara complicatissima.