Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione oggi a Pesaro: la protesta dei trattori arriva in Prefettura. Video

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 1 febbraio 2025 – Si è chiusa stamattina con il presidio allestito in piazza del Popolo ae con l’incontro con la Prefetta die Urbino, Emanuela Saveria Greco, la prima cinque giorni dideidel nostro territorio. Una battaglia che, come annuncia il presidente del comitato “Orgoglio Agricolo”, Lorenzo Ferri Marini, non si ferma qui: “La nostracontinua – dice – anche se in maniera diversa rispetto a quello che è stato fatto finora. Continueremo a tenere alcuni dei nostrifermi dove fino ad ora è stato allestito il presidio vicino all’ingresso dell’autostrada, che quindi non sarà smantellato. Inoltre con i nostri, andremo anche dai sindaci di tutto il territorio per portare loro il documento con le ragioni della nostra”.