Maltempo in Toscana, frana a San Miniato a Pisa. Anziano salvato nel livornese

Iltorna a scuotere la. Le forti piogge che nelle ultime ore si sono abbattute sulla regione stanno provocando danni e rischi per la popolazione, in particolar modo tra Livorno e. Nel centro di San, nella provinciana, la scorsa notte una grossaha travolto le auto ferme nel parcheggio di Fonti alle Fate, vicino agli ascensori per i pedoni. La massa di fango e terra ha un fronte di 50 metri e ha coperto cinque auto in sosta. Fortunatamente, laè avvenuta dopo la mezzanotte e non c’erano persone. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per rimuovere i detriti, assicurarsi che non vi fossero vittime o feriti e mettere poi in sicurezza la zona. Dalle 2 è intervenuta anche una ditta per rimuovere il fango sotto il coordinamento dei soccorsi locali.