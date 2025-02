Tvzap.it - Maltempo, grossa frana in città: diverse auto travolte dal fango

, crolla parete in centro: latravolge. Daore, una nuova ondata dista colpendo la Toscana con pesanti conseguenze sulla popolazione residente. Purtroppo, le preoccupazioni della Protezione Civile sono fondate: l'ente ha esteso l'allerta gialla per rischio idrogeologico anche alla giornata di oggi, mentre continua a monitorare i fiumi e a ricevere segnalazioni di allagamenti. Le piogge incessanti nella regione del centro Italia stanno provocando danni in particolar modo sulla costa Livornese, ma anche a Lucca, Prato e Pisa. Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia di unacausata dalle forti piogge e avvenuta proprio nel centrodi San Miniato. Cosa è accaduto (.)in Toscana: colpita anche la provincia di PisaContinuano ad arrivare notizie sui danni che ilsta causando in Toscana e l'allerta rimane alta.