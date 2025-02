Ilgiorno.it - Malpensa da record. Due terzi della merce transitano dall’hub

Un primo e un secondo posto per l’aeroporto di: secondo i dati diffusi da Assaeroporti, lo scalo varesino si conferma leader nel settore cargo, mentre segue Fiumicino nella classifica per numero dei passeggeri. Il rapporto consuntivo che riguarda il traffico aeroportuale nel 2024 fa rilevare che sono stati quasi 220 milioni i passeggeri partiti o atterrati negli aeroporti italiani (219.078.618), di questi, 28,9 milioni soltanto a. Secondo il dato nazionale, la crescita dei viaggiatori rispetto al 2023 è stata pari all’ 11,1%, un. Dunque nel 2024 tra i primi dieci scali per numero di passeggeri, otto hanno superato la soglia dei dieci milioni di passeggeri: al primo posto Roma Fiumicino, che sfiora i 50 milioni di viaggiatori (49,2), quindi Milano(28,9), Bergamo Orio al Serio (17,3), Napoli (12,6), Catania (12,3), Venezia (11,5), Bologna (10,7), Milano Linate (10,6).