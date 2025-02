Malattie rare, riflettori accesi a Napoli dal 6 all’8 febbraio

Leggi su Ildenaro.it

I bisogni dei pazienti non ancora soddisfatti, i passi compiuti nell’applicazione in tutta Italia del Piano nazionale e nella ricerca. Questi alcuni dei temi al centro dell’evento organizzato dal Centro di Coordinamento, in accordo con la direzione generale Tutela della Salute della Regione Campania, nelle giornate del 6 e del 72025, presso il Centro Congressuale – Basilica San Giacomo degli Spagnoli (Piazza del Municipio, 29) e dell’8 nel Centro di Coordinamentodell’Ospedale Monaldi (Via Leonardo Bianchi snc). La tre giorni ha lo scopo di porre a confronto decisori politici, specialisti, medici di medicina generale, pediatri, ricercatori e pazienti sui passi necessari per rendere concrete le azioni del Piano nazionale delle, che mirano a migliopercorsi, trattamenti, ricerca, comunicazione e formazione ovvero, tutti gli aspetti indispensabili per avere una rete dedicata ed efficace.