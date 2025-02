Laprimapagina.it - “Màkari 4”: la nuova stagione della fiction siciliana che conquista il pubblico

La serie televisiva “” hato il cuore degli spettatori italiani con le sue storie avvincenti, personaggi indimenticabili e la splendida corniceSicilia. Tratta dai racconti di Gaetano Savatteri, laha saputo mescolare elementi di giallo, commedia e dramma, offrendo alun intrattenimento di qualità. Con l’annuncioquarta, le aspettative sono alte e le anticipazioni promettono nuove emozioni.Le stagioni precedenti: un viaggio nel cuoreSiciliaLa primadi “” ha introdotto il protagonista, Saverio Lamanna (interpretato da Claudio Gioè), un giornalista caduto in disgrazia che ritorna nella sua terra natale, la Sicilia, per ricostruire la sua vita. Qui, diventa un investigatore per caso, risolvendo misteri e crimini che si intrecciano con la sua storia personale.