Madonna alza la voce contro il fascismo | Canteremo anche in questi tempi bui

Rispetto alla prima vittoria di Donald Trump molte cose sono cambiate, questa volta non c’è stata l’ondata di indignazione del 2016, le enormi proteste durate mesi, il terrore sui social, le battaglie delle celebrità e la grande preoccupazione di chi ha combattuto per conquistare qualche diritto in più. Se otto anni fa tutti i cantanti più famosi hanno dato forfait alla cerimonia di insediamento di Trump, quest’anno il tycoon non ha faticato a convincere Carrie Underwood, Billy Ray Cyrus e i Village People (per non parlare dei magnati del tech genuflessi alla corte di Donald, pronti a rinnegare il politically correct e le politiche di inclusione che avrebbero continuato ad adottare se avesse vinto Kamala Harris). Sembra quasi che dal sud America, agli Stati Uniti, passando per l’Europa tutti si siano abituati all’avanzata di certa destra omofoba, razzista e sessista edi questo ha parlatoin alcuni dei suoi ultimi post.