Ma quale pace: le Famiglie Storiche disertano il centenario del Consorzio dell'Amarone. Presente Marilisa Allegrini

I festeggiamenti per ildeldei vinia Valpolicella (con la presentazione2020) sarebbero stati la cornice perfetta per concludere (anzi ricominciare) nel migliore dei modi la storia tra l’ente di tutela e le. Ma per la– quella vera – bisognerà attendere qualche altra ricorrenza. Tra i banchi d’assaggio di Palazzoa Gran Guardia non ci sono, neanche in questa occasione i produttori’associazione. L’immagine di maggio 2023, con tanto di stretta di mano tra il presidente delChristian Marchesini e il presidentePierangelo Tommasi, resterà solo una photo opportunity senza un seguito.Il presidente delamareggiato«Sarebbe stata una bella occasione per voltare pagina e parlare finalmente di obiettivi comuni - dice al Gambero Rosso lo stesso Marchesini - ma anche quest’anno lehanno preferito non partecipare ai festeggiamenti del».