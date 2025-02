Donnapop.it - Ma Lele Mora che fine ha fatto e soprattutto cosa fa oggi?

è l’ex manager dei VIP condannato per diversi reati: dall’evasione fiscale al favoreggiamento della prostituzione.fa? Scopriamo tutto di seguito!Leggi anche: Fabrizio Corona esono stati insieme? Parla lui e rivela che.Coinvolto in tantissimi procedimenti giudiziari,a partire dalladegli anni Ottanta è stato protagonista di svariate inchieste di grande impatto mediatico. Condannato per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione, ha scontato circa sei anni di reclusione affidato alla comunità Exodus di Don Antonio Mazzi.Chi èha iniziato a farsi conoscere professionalmente come manager sportivo, per poi proseguire nel mondo dello spettacolo. Dopo aver fondato all’inizio degli anni Duemila l’agenzia milanese LM Managements, ha curato l’immagine di parecchi personaggi celebri, tra cui Simona Ventura, Fabrizio Corona, Belen Rodriguez, Maria Teresa Ruta, Antonella Elia, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Valeria Marini, Francesca Cipriani, l’ex-Presidente della Camera Irene Pivetti e molti altri.