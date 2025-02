Serieanews.com - “Ma cos’ha Zambrotta?”: sui social sono preoccupati per la sua salute

Leggi su Serieanews.com

Le gambe die il varismo nei calciatori: preoccupazioneo fenomeno comune? Vi spieghiamo di cosa soffre il Campione del Mondo“Ma?”: suiper la sua(Foto: Ansa) – serieanews.comNegli ultimi giorni, un video di Gianlucache gioca a padel ha scatenato un’ondata di commenti sui. L’ex difensore della Juventus, del Milan e della Nazionale Italiana, campione del mondo nel 2006, è apparso con un problema che ha portato alcune persone a preoccuparsi seriamente per la sua. Ma che?L’ex terzino Campione del Mondo 2006 con la Nazionale italiana stava giocando una partita contro Nicola Ventola e Lele Adani in uno dei tanti tornei di padel a cui partecipano ex calciatori, e un’inquadratura lo mostra con un’andatura particolare, con le gambe visibilmente arcuate, alimentando dubbi e preoccupazioni tra i tifosi.