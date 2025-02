Secoloditalia.it - M5S alla guerra dei rifiuti: Todde riavvia il termovalorizzatore, grillini infuriati per l’ennesima giravolta (video)

Contrordine pentastellati: gli inceneritori si possono aprire. Anzi, si aprono proprio. Succede in Sardegna, unica regione a guida M5S, dove la presidente Alessandraha annunciato che presto sarà riattivato ildi Tossilo, nel comune di Macomer, in provincia di Nuoro, già in fase di collaudo: i primi camion disono arrivati un paio di giorni fa. Con il benestare della Regione, che, ha chiarito la governatrice, controllerà il processo di trattamento deie la gestione dell’impianto, che rimarrà in mano pubblica.annuncia il riavvio del«Il percorso di riattivazione deve essere seguito con attenzione, non solo per rispondere alle aspettative dei Comuni in termini di gestione deie controllo dell’inquinamento, ma anche per affrontare con responsabilità questioni cruciali come il trattamento delle ceneri e il concorso per il nuovo personale», ha scrittosui propri canali social, dando notizia del riavvio dell’impianto.