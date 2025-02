Movieplayer.it - M. Il figlio del Secolo: se l'occhio del regista può spogliare il Re (già nudo)

La serie tratta dall'omonimo romanzo di Scurati utilizza la camera da presa per distruggere la mitologia del potere, rovesciando completamente l'utilizzo che si faceva del cinema sotto i regimi dittatoriali. Uno (tra i tanti) cambiamenti che hanno interessato l'uso del mezzo cinematografico dai primi anni del '900 ai primi anni del Duemila è quella riguardante il rapporto con la verità. Per quanto il termine "verità" sia, ca va sans dire, di complessa o, impossibile, definizione. Banalmente possiamo dire che il cinema è passato dall'essere adoperato per veicolare ad essere adoperato per contraddire. Un'evoluzione a volte scontata, ma invece molto significativa, perché gli ha permesso di ricollocarsi all'interno del contesto o, meglio, dei contesti sociali. Una delle cose più interessanti su cui riflette M.