L’Unione europea è «pronta a difendersi dai dazi di Trump»

Un portavoce della Commissioneha ribadito che «l’Ue resterà fedele ai suoi principi e, se necessario, saràa difendere i propri interessi legittimi» dopo che Donaldha confermato l’intenzione di imporrecontrodopo quelli a Messico, Canada e Cina. Dal primo febbraio sono infatti scattatial 25 per cento per Messico e Canada e del 10 per cento per i prodotti cinesi. Il portavoce ha richiamato le posizioni espresse nei giorni scorsi dalla presidente Ursula von der Leyen e dal commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic, sottolineando la fermezza dell’Europa di fronte a possibili misure protezionistiche. Il tycoon non ha ancora deciso quando imporre iagli europei ma, a una domanda dei giornalisti nello Studio Ovale, ha risposto che lo farà perché «l’Europa ci ha trattati malissimo».