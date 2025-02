L’ultima mossa di Trump contro il green | il cambiamento climatico scompare dai siti web del governo

Leggi su Open.online

Il presidente degli Usa Donaldha ordinato al dipartimento per l’Agricoltura di eliminare le pagine web che fanno riferimento o trattano della crisi climatica. L’ordine emanato giovedì sembra già essere stato recepito da diverse agenzie ed enti. Ad esempio il servizio Forestale, che non ha più una pagina, presente fino a pochi giorni fa, che indichi come valutare il rischio di incendi in una determinata zona. Se si prova ad accedervi, si ottiene un messaggio d’errore: «Non sei autorizzato a vedere questa pagina». OPEN / Confronto tra due pagine del Forest Service dopo l’ordine di(a sx) e due mesi fa (a dx)L’ordine diLe modifiche al sito web del servizio forestale hanno seguito una direttiva emessa dall’ufficio delle comunicazioni del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti.