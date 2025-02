Inter-news.it - L’Udinese rischia la rimonta del Venezia: nel finale il gol vittoria!

Dopo l’infortunio dell’interista Stankovic, in Udinese-succede tutto nel secondo tempo: cinque gol con una semi-degli ospiti. Alla fine hanno la meglio i bianconeri.PRIMO TEMPO – Al Bluenergy Stadium va in scena una partita particolarmente entusiasmante, che però si accende solo nel secondo tempo. I primi quarantacinque minuti di Udinese-, infatti, vengono caratterizzati “solo” dallo spiacevole infortunio dell’interista Filip Stankovic. Il portiere serbo è addirittura costretto a lasciare il campo già al 18?, cedendo il posto a Jesse Joronen. Dopo la ripresa succede di tutto: a sbloccare la sfida è, che va in vantaggio al 47?. Il portiere subentrato delnon esce bene su un azione ad opera di Kamara e favorisce l’inserimento di Lucca che non sbaglia la conclusione.