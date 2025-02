L’Ucraina, il Medio Oriente e l’incognita Trump

Leggi su Ildenaro.it

Oggi, primo febbraio, è iniziato il secondo mese dell’anno. L’affermazione non va liquidata come una ovvietà del genere di quelle annotate da Monsignor de Lapalisse, ma serve solo a tener viva l’attenzione sull’agenda dei problemi attuali, ancora tutti da risolvere. Intanto sono cresciuti di numero e, alcuni di essi, sono di specifica importanza. In tre anni avviati verso i quattro, l’invasione del, pur essendo ancora in corso, mietendo vittime e facendo danni enormi fino alla distruzione di buona parte del patrimonio pubblico e privato, non desta sconcerto più di tanto. Il bandolo della matassa di guai che avviluppa il mondo per ora è ancora introvabile. L’accrescimento del senso di angoscia nelle popolazioni toccate in qualche modo da quelle vicende è motivato soprattutto dal fatto che gli autori delle varie azioni deleterie a parole, e solo a esse, danno la loro disponibilità a trovare un accordo.