Lanazione.it - Luchini vince su tutti . Arriva anche l’oro

Leggi su Lanazione.it

Nell’ultimo mese è riuscito a conquistare due medaglie d’argento in altrettante tappe di Coppa del Mondo fra la Finlandia e la Svizzera, sfiorando (soprattutto in terra elvetica) la medaglia del metallo più pregiato al termine di un testa e testa serrato ed avnte. E pochi giorni fa è salito sul gradino più alto del podio in quella stessa Cortina d’Ampezzo che fra circa un anno lo vedrà con tutta probabilità protagonista. Momento più che positivo insomma per Jacopo, reduce dalla partecipazione alla manifestazione agonistica "Mini Mountain Mash 2025" che ha visto sfidarsi a Cortina alcuni dei migliori "snowboarder" d’Italia (e non solo). Ed il trentaquattrennne di Montemurlo si è rivelato il più veloce nel parasnowboard maschile con un tempo di 46’’02, piazzandosi davanti ai rivali David Lombardi e Riccardo Cardani e conquistando la vittoria.