Lotteria della solidarietà: i vincitori. Soldi per orti, note e ragazzi fragili

Si è svolta ieri in Municipio la cerimonia di consegna dei contributi per i progetti24ª, iniziativa di raccolta fondi promossa dall’Associazione Amici di don Dario, VolontaRomagna e Consorzio diSociale. "Sono stati venduti 47.098 biglietti su 50mila stampati – sottolinea Alberto Bravi dell’Associazione Amici di don Dario, tra gli ideatori dell’iniziativa –. Hanno aderito 53 enti del terzo settore. Sono stati redistribuiti 41.468 euro, di cui 8.500 destinati a progetti selezionati e i restanti 32.968 euro assegnati alle organizzazioni impegnate nella vendita dei biglietti. In 24 edizioni laha devoluto al non profit 552.173 euro". In particolare, 2mila euro sono stati assegnati all’Associazione Genitoriscuola Peroni di Vecchiazzano per la realizzazione di un orto didattico.