L’Osimana si rinforza in difesa | è arrivato il centrale Pigini

Un rinforzo inper(Eccellenza) che sarà già disponibile da domani, nella partita casalinga contro il Fabriano Cerreto (si giocherà a porte chiuse, diretta della sfida su https://www.youtube.com/@usdosimana1922 dalle ore 15). E’ Lorenzo, classe 1998, un giocatore con esperienza nel massimo campionato regionale prima con il Montefano e poi con la Sangiustese Vp che ha iniziato la stagione al Montegranaro, sempre in Eccellenza, per poi scendere in Promozione ad Alba Adriatica. Ora il ritorno nelle Marche per questo difensore, ma che all’occorrenza può giocare anche terzino destro, "un giocatore molto esplosivo, di spinta" dice il ds del, Mauro Chiodini. Intanto sul fronte uscite Bugaro sembra non essersi accasato con nessuna squadra. Per il derby di domani con il Fabriano Cerreto mister Labriola non potrà contare su Bellucci infortunato, mentre Triana, Calvigioni e Borgese ci saranno anche se non al meglio.