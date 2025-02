L’Ordine Esecutivo di Trump a favore delle criptovalute

Leggi su Ilfaroonline.it

1 Febbraio 2025- “Gli Stati Uniti saranno la capitaledel pianeta”. Lo ha deciso il presidente Donaldmettendolo nero su bianco in uno dei suoi primi Ordini Esecutivi, dedicato al tema “Garantire la leadership degli Usa nella tecnologia finanziaria digitale”. Si istituisce un gruppo di lavoro sui mercatirisorse digitali con il compito di approntare una normativa in materia e valutare la creazione di una riserva strategica nazionalestesse.iano eliminerebbe “le aggressive azioni di coercizione ed eccesso normativo” dell’amministrazione Biden. Queste, secondo lui, avrebbero soffocato l’innovazione. In verità, la Federal Reserve e la Security Exchange Commission (Sec), l’equivalente della nostra Consob, non sono riuscite né a regolamentare né ad arginare le