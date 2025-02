Metropolitanmagazine.it - Londra si tinge di rosa: l’evento esclusivo di Dior Beauty illumina Piccadilly Circus

Giovedì sera, il cuore diha brillato di una luce speciale grazie a, che ha trasformato lo spazio immersivo Below the Lights diin un mondo incantato die cromo per celebrare il lancio del nuovo Addict Lip Glow.con Alexandra DaddarioTra gli ospiti esclusivi che hanno preso parte alc’erano Alexandra Daddario, Ava Phillippe (figlia di Reese Witherspoon), Meg Bellamy e Charithra Chandran. La serata, caratterizzata da un’atmosfera ludica e interattiva, ha offerto ai partecipanti esperienze uniche: un labirinto di specchi con luci cangianti per riflettere le tonalità del nuovo prodotto, una postazione per testare le novità, una macchina “acchiappa regali” con omaggi esclusivi e persino una pista da bowling completamente ispirata al mondo bubblegum.