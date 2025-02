Lo strano caso delle nuotatrici giapponesi che vanno a sbattere a fine piscina | tutta colpa di una svista – Il video

Leggi su Open.online

Un errore nell’allestimento dellaha causato un incidente inaspettato durante la Kosuke Kitajima Cup, competizione di nuoto tenutasi a Tokyo. Nella finale dei 400 misti femminili, diverse atlete hanno sbattuto la testa contro la parete della vasca, una dopo l’altra, a causa di un problema di segnalazione. Secondo i media locali, infatti, la causa dell’incidente sarebbe da attribuire alle bandierine di segnalazione, utilizzate per indicare ai nuotatori ladella vasca e permettere loro di calcolare il momento esatto per la virata o l’arrivo. Normalmente, come segnala il Corriere della Sera, queste vengono posizionate a cinque metri dal bordo, ma in questoerano state installate a soli 2,5 metri, portando le atlete a calcolare male la distanza e a impattare contro il muro.Una nuotatrice in ospedaleL’incidente ha avuto conseguenze fisiche per alcune atlete.