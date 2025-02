Nerdpool.it - Lo showrunner di Chicago Fire accenna alla possibilità che Stella e Severide creino una famiglia nella stagione 13

Kidd (Miranda Rae Mayo) e Kelly(Taylor Kinney) sono stati i primi personaggi mostrati nel crossover di One. Stavano discutendo dei piani per fare un viaggio insieme, con Kidd che sosteneva che avrebbero dovuto partire presto, con poco preavviso, eche sosteneva che avrebbero dovuto aspettare e partire quando avrebbero avuto un po’ più di tempo per le vacanze.Poi è avvenuto il crossover. La Kidd è rimasta intrappolata nel sottosuolo ed entrambi i personaggi hanno dovuto considerare brevemente l’idea che non si sarebbero mai più rivisti. Fortunatamente, il pompiere è riuscito a uscire e l’evento in tre parti si è concluso con la decisione di fare quel viaggio.Questa sottotrama è importante perché getta le basi per il futuro di Kidd e. La coppia ha avuto problemi nelle ultime stagioni, sia per quanto riguarda le loro carriere che per quanto riguarda i loro progetti di figli.