Lo scrittore e youtuber Mercadini sul palco dell’Opificio Calibratura

Dopo lo spettacolo del giornalista Domenico Iannacone, sarà il drammaturgo,, poeta e notoRobertoad esibirsi suldella Vaccari nell’ambito di Su il sipario!, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra e Ad Eventi giunta alla sua quarta edizione., ospite come divulgatore della trasmissione ‘Splendidacornice’ diretta da Geppi Cucciari e in onda su Rai 3, giovedì 6 febbraio, alle 21.15 porterà in scena ‘Moby Dick – Sebbene in molti abbiano tentato’. Uno spettacolo da lui scritto e diretto che alternerà momenti di lettura e narrazione, traendo ispirazione dal celebre romanzo di Herman Melville. "Moby Dick non racconta una storia – afferma Roberto-Non è un romanzo e forse neppure un libro.