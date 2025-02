Pordenonetoday.it - ll tempo incerto non ferma i volontari di Puliamo i quarieri: rimossi 100 kg di rifiuti

Leggi su Pordenonetoday.it

Ildi questa mattina non hato idii quartieri. Il gruppo, formato dai membri di Scientology, Peace Brothers, Rici Challenge e della parrocchia Beato Odorico, si è ritrovato alle 9 per rimuovere ipresenti in alcune aree di via PraseccoNel.