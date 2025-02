Feedpress.me - Livia Cecconetto e Angela Isaac tra i 31 Cavalieri del merito insigniti da Mattarella, due storie di impegno e coraggio in Sicilia

Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze aldella Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a favorire il dialogo tra i popoli, contrastare la violenza di genere, per un’imprenditoria etica, per unattivo anche in presenza di disabilità, per l'aiuto alle persone detenute in carcere,.